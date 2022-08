"Tengo mi conciencia tranquila";Adán Augusto López tras insultar a madre buscadora

El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que no siente una perturbación en su conciencia, esto después de que se generó una gran polémica sobre su personas, después de que este respondió de manera grosera a una madre buscadora que buscaba una reunión para atender sus problemas.

"No, yo no doy declaración respecto a eso, tengo mi conciencia tranquila", comentó en entrevista con medios al salir de Palacio Nacional. "Cuando regresé a la oficina ya los habíamos atendido, y había un acuerdo".

El político causó polémica el pasado 2 de agosto cuando al salir para atender una protesta de madres buscadoras, cuando una de ellas pidió que fueran atendidas de manera formal, a lo que Adán Augusto respondió con un "me tienes confianza" a lo que la mujer respondió "la verdad es que no, ya no confio en nadie", por lo que visiblemente molesto respondió "yo tampoco confío en usted".

Hoy @adan_augusto le dice a las madres de desaparecidos que no confía en ellas.



Me recordó cuando @HLGatell llamó "pseudopadres" a los padres de niños con cáncer.



Miserables ambos.

pic.twitter.com/Kqe11IraJV — vampipe ? (@vampipe) August 2, 2022

Este grosero comentario a una mujer que busca a su familiar desaparecido causó una ola de criticas contra uno de los políticos que buscaría ser candidato a presidente para el 2024.