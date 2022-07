Tenía más de 100 perros hacinados en su casa

A través de rede sociales se difundió un video en el que se exhibe un supuesto caso de maltrato animal ocurrido en una vivienda de la alcaldía Azcapotzalco, en el cual se acusa a los dueños de tener hacinados a más de un centenar de perros, por lo que ya hubo una persona detenida.

Sin embargo, una mujer involucrada en estos hechos asegura que todo se trata de una confusión pues realmente se dedican a rescatar perros para después ponerlos en adopción, por lo que a continuación te contamos todo lo que sabemos al respecto.

Este desafortunado episodio en el que se señala un supuesto caso de maltrato animal ocurrió en una vivienda ubicada en la Unidad Habitacional Miguel Hidalgo, la cual se ubica en la avenida Aquiles Serán de la alcaldía Azcapotzalco, en la zona norte de la Ciudad de México y según los reportes de diferentes páginas de denuncia ciudadana en la mencionada casa se tienen hacinados a más de cien perros, por lo que los vecinos interpusieron varias quejas ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), quienes habrían acudido al domicilio a corroborar la situación, lo cual, derivó en la detención de una persona.

??OJO | MALTRATO ANIMAL EN AZCAPOTZALCO



Reportan vecinos que dos casas de la unidad Miguel Hidalgo mantienen hacinados a más de 100 perros.



Después de varias denuncias a la PAOT ayer detuvieron a un dueño, sin embargo los perritos siguen ahí, sin ventilación



@evedian26 pic.twitter.com/wz7bGuRieq — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) July 13, 2022

Por otra parte, en redes sociales se difundió el video donde se exhiben las condiciones en las que están los perros, sin embargo, solo se puede apreciar con claridad a tres perros, aunque sí se escuchan los ladridos de otros ejemplares y en dicho post se solicita la intervención de las autoridades para rescatar a los caninos.

Dueña niega maltrato animal y denuncia abuso de poder

La mañana de este miércoles 13 de julio, se realizó una transmisión en vivo a través de la página "Vecinos Azcapotzalco" donde se entrevistó a Claudia Palacios, la dueña de la propiedad donde se encontraron a los perros, los cuales, asegura, están en buenas condiciones, además, señaló que, si tiene varios perros en su casa es porque se dedica a rescatarlos para posteriormente ponerlos en adopción, también detalló que se llevaron detenido a su esposo de manera arbitraria, por lo que considera que se están violando sus derechos.

"Se subieron a la azotea y hubo allanamiento de morada y daños a propiedad privada porque me rompieron una lámina y grabaron cuatro perros que tengo en la azotea, los cuales se ve en el video que están en buen estado, no están famélicos, tienen agua, tienen donde resguardarse del sol y la lluvia. Se llevaron a mi esposo, él está sin ninguna orden aprehensión y lo están privando de su libertad, entonces yo llevo 20 años rescatando perros de la calle, los rehabilito y les busco en hogar, he dado en adopción a muchos perros, no soy una acumuladora", sentenció la mujer, quien no especificó quiénes fueron las autoridades que se llevaron a su esposo.

Hasta el momento, ninguna autoridad de la alcaldía Azcapotzalco se ha pronunciado al respecto, sin embargo, se espera que sea en las siguientes horas cuando se emita información oficial sobre este caso de supuesto maltrato animal. Con información del Heraldo de México.