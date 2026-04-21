Expertos analizan el efecto copycat tras ataque en Teotihuacán

CIUDAD DE MÉXICO — Especialistas en criminología y autoridades de seguridad han puesto bajo análisis el término "copycat" tras el reciente incidente violento en la zona arqueológica de Teotihuacán. El concepto refiere a la tendencia de ciertos individuos a imitar crímenes de alto impacto que han recibido una cobertura mediática extensiva.

El análisis surge luego de que los peritajes iniciales sobre el ataque en el sitio prehispánico revelaran patrones de conducta similares a eventos de violencia masiva ocurridos previamente en otros puntos del país y el extranjero. Según expertos, la repetición de métodos y símbolos sugiere una influencia directa de casos precedentes.

¿Qué es el "copycat" y cómo influye en la violencia?

El término "copycat", que se traduce literalmente como "imitador", describe un fenómeno psicológico donde la difusión detallada de un acto criminal sirve como catalizador para nuevos perpetradores. Según la literatura criminológica, estos individuos buscan obtener el mismo nivel de notoriedad o atención que los agresores originales.

Investigadores de la fiscalía estatal señalaron que el uso de este concepto dentro de la carpeta de investigación del incidente en Teotihuacán permite entender la motivación del agresor, quien aparentemente replicó tácticas de eventos que fueron tendencia en redes sociales semanas atrás.

Riesgos de la difusión mediática en incidentes críticos

La vinculación del efecto "copycat" con el suceso en las pirámides ha generado un debate sobre la responsabilidad de los medios de comunicación y las plataformas digitales. La exposición constante de manifiestos, videos grabados por los perpetradores o detalles específicos de las armas puede incentivar a personas con perfiles psicológicos inestables.

Voceros de instituciones de salud mental en México advierten que la "glorificación" indirecta de los atacantes en espacios públicos digitales es un factor de riesgo para la seguridad nacional. Las autoridades han solicitado a la población evitar la redistribución de material sensible que pueda alimentar este ciclo de imitación.

Medidas preventivas contra la imitación criminal

Tras el ataque en Teotihuacán, las agencias de inteligencia han reforzado el monitoreo de foros en línea donde suelen gestarse estas conductas. El objetivo es identificar amenazas potenciales antes de que pasen a la fase de ejecución, basándose en el análisis de lenguaje y simbología "copycat".

Por su parte, el Gobierno Federal indicó que se revisarán los protocolos de comunicación en situaciones de crisis para mitigar el impacto inspiracional de estos actos. La prioridad, según informaron, es romper la cadena de emulación mediante una narrativa enfocada en la justicia y no en la figura del agresor.