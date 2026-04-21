Revelan video del agresor en Teotihuacán: rituales de sacrificio

TEOTIHUACÁN, México — Un video inédito recuperado de las cámaras de seguridad y dispositivos móviles ha revelado nuevos detalles sobre las motivaciones del agresor en el reciente incidente en la zona arqueológica de Teotihuacán. En el material, se escucha al atacante gritar consignas relacionadas con rituales de sacrificio momentos antes de ser interceptado por las fuerzas de seguridad.

"Esto se construyó para sacrificar", se escucha decir al individuo en la grabación, mientras recorría uno de los basamentos de la plaza principal. Según las autoridades que custodian la evidencia, estas declaraciones refuerzan la hipótesis de un ataque premeditado con una carga simbólica o ideológica vinculada al espacio histórico.

Detalles confirmados

Análisis del material audiovisual por la Fiscalía

El video del ataque en Teotihuacán, que ya forma parte de la carpeta de investigación oficial, muestra al perpetrador portando un arma blanca y avanzando hacia un grupo de turistas. De acuerdo con el reporte pericial, la actitud del sujeto muestra una desconexión con la realidad, lo que ha llevado a las autoridades a solicitar una evaluación psiquiátrica profunda.

La fiscalía estatal confirmó que el video permite identificar que el agresor actuó de manera solitaria, descartando por el momento la participación de cómplices en el sitio. La grabación también captura el momento exacto en que los protocolos de seguridad fallaron inicialmente, permitiendo que el individuo alcanzara una zona restringida antes de la intervención de la Guardia Nacional.

Impacto en la comunidad

Impacto de las revelaciones en la seguridad del sitio

La difusión de fragmentos de este video en redes sociales ha generado una nueva ola de preocupación entre los visitantes y comerciantes de la zona. Voceros del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informaron que, tras analizar las imágenes, se implementarán nuevos filtros de detección de metales y objetos punzocortantes en todos los accesos principales.

Especialistas en seguridad patrimonial señalaron que las consignas emitidas por el agresor coinciden con perfiles de personas influenciadas por teorías conspirativas o interpretaciones erróneas del pasado prehispánico. Este hallazgo es clave para las autoridades, quienes ahora investigan la actividad reciente del sujeto en plataformas digitales.

Estado de las víctimas

Estado de las víctimas y situación legal

Tras la revisión del video del ataque en Teotihuacán, se confirmó que el número de personas con crisis nerviosas fue mayor al reportado inicialmente, aunque las lesiones físicas fueron contenidas gracias a la intervención de otros visitantes. El agresor permanece bajo custodia en un penal de máxima seguridad en el Estado de México.

El proceso legal continuará esta semana con la audiencia de vinculación a proceso, donde el video será presentado como la prueba principal de la intención delictiva. Por su parte, la Secretaría de Cultura enfatizó que se trabaja para que el sitio recupere su estatus de espacio seguro para el turismo nacional e internacional.