The New York Times investiga a AMLO por financiamiento ilícito en su campaña del 2018

En la conferencia matutina del dia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que el medio americano, The New York Times, envió un formulario a Palacio Nacional pues se está investigando al mandatario por una presunta financiación del narcotráfico a su campaña del 2018, cuando resulto electo presidente.

El mandatario acusó al cuestionamiento del The New York Times como agresivo, pues se le daba un tiempo limite para responder. En ella se le daba a conocer una investigación con base de información de la DEA, que acusa a los hijos del presidente de recibir dinero por parte del crimen organizado.

"La corresponsal de The New York Times, envía a Jesús un cuestionario, pero en un tono que ahora van a ver, amenazante, prepotente, dándonos a conocer que están haciendo una investigación con información de la DEA donde gente vinculadas a mi recibieron dinero, ya no en el 2006, sino en el 2018, sino que entregaron dinero a mis hijos", dijo el mandatario federal.

El presidente acusó que por estos señalamientos no hay pruebas: "Es una vergüenza, no cabe duda que este tipo de periodismo está en franca decadencia. Es un pasquín inmundo el New York Times".

Momentos después, el presidente aseguró que este tipo de temas surgen debido a la época electoral que se vive tanto en México como en Estados Unidos.

Los hijos mayores del presidente López Obrador han estado envueltos en polémicas desde el inicio del sexenio de su padre, pues se les a acusado de beneficiarse con las magnas obras del sexenio, como la Refinería Dos Bocas o el Tren Maya, aunque por medio de la ley no se a comprobado nada, estos señalamientos son por medio de investigaciones periodísticas.