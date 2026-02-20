Acusan a alcalde morenista de regalar fajo de billetes a su esposa

CHIAPAS, México – El alcalde de Mitontic, Maruca Méndez (electo por Morena), se encuentra en el centro de una controversia pública luego de que se difundiera un video donde se le observa entregando un fajo de billetes de alta denominación a su esposa. El incidente, ocurrido durante una celebración privada, ha desatado críticas sobre la procedencia de los recursos y la ética de los funcionarios públicos en una de las regiones con mayores índices de pobreza en el país.

En las imágenes, que se volvieron virales en redes sociales este viernes, se aprecia al edil entregando el dinero mientras los asistentes celebran el gesto. La difusión del video provocó una reacción inmediata de sectores de la oposición y de la ciudadanía, quienes exigen una investigación por parte de la Auditoría Superior del Estado.

El alcalde responde a las críticas por el "regalo"

Ante la ola de señalamientos, el presidente municipal emitió un comunicado y una declaración pública en la que minimizó el evento. Según el funcionario, el acto fue "sacado de contexto" y se trató simplemente de una "broma familiar" realizada con recursos propios derivados de sus actividades comerciales previas a su llegada al cargo.

"No hay nada que ocultar. Ese dinero es fruto de mi trabajo personal y fue un detalle en un momento de convivencia. Lamentamos que se quiera utilizar para manchar nuestra gestión", afirmó el alcalde ante medios locales. Sin embargo, la explicación no ha frenado los cuestionamientos sobre la ostentación en un municipio que enfrenta graves carencias en servicios básicos e infraestructura.

Exigen transparencia en el uso de recursos públicos

Organizaciones civiles en Chiapas han solicitado que se aclare el origen del efectivo y si este guarda alguna relación con el presupuesto municipal. El caso ha escalado a nivel estatal, donde representantes del partido Morena han señalado que no se tolerarán conductas que contravengan los principios de austeridad y transparencia que rigen al movimiento.

Este escándalo ocurre en un clima de tensión política en la región, donde la vigilancia sobre el ejercicio del gasto público se ha intensificado de cara a los próximos procesos electorales. Se espera que en los próximos días la fiscalía local o los órganos de control interno determinen si existen elementos suficientes para iniciar una auditoría formal a las finanzas del ayuntamiento de Mitontic.