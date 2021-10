Trabajadores de limpia tiran basura afuera de casa del alcalde en Oaxaca

Trabajadores de limpia del ayuntamiento de Oaxaca, protestaron ante la exigencia de combustible y la reparación del parque vehicular. Los empleados vaciaron un camión recolector de basura afuera de la casa del alcalde de Oaxaca, Oswaldo García Jarquín.

En el video que fue difundido en redes sociales, se observa a a los trabajadores vaciar el camión justo en la salida de la casa del edil.

Momentos en que trabajadores de limpia de municipio de #oaxaca de Juárez tiran basura a las afueras de la casa del Presidente Municipal pic.twitter.com/yyaKyIFt6t — Omar Aguilar (@Omar_Aguilar212) October 5, 2021

En el montón de basura, los empleados dejaron una pancarta que decía ´Para el peor presidente de Oaxaca´, firmada por el sindicato independiente 3 de marzo. Además de esta acción, los trabajadores suspendieron el servicio y bloquearon algunos puntos de la ciudad. El edil no se ha pronunciado al respecto y no ha sido sensible de atender sus planteamientos.