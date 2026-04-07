Claudia Sheinbaum propone reforma de salud: atención médica gratuita en México

México podría estar a las puertas de una de las reformas más importantes en su sistema de salud en décadas. La presidenta Claudia Sheinbaum alista un decreto que promete romper con uno de los problemas más antiguos del país: la fragmentación de los servicios médicos.

El fin de un sistema dividido

Durante años, la atención médica en México ha dependido de a qué institución estás afiliado: IMSS, ISSSTE o programas para personas sin seguridad social. Esto ha generado desigualdades, trámites innecesarios y dificultades para recibir atención oportuna.

El nuevo decreto busca algo ambicioso: la "universalización de los servicios de salud", es decir, que cualquier persona pueda atenderse en cualquier institución pública sin importar su afiliación.

En pocas palabras, se trataría de un sistema más flexible donde lo importante no sea tu registro, sino tu necesidad médica.

Un sistema más inteligente y conectado

Este cambio no llega solo. Forma parte de una transformación más amplia que incluye:

- Expedientes clínicos digitales compartidos entre instituciones

- Uso de tecnología para mejorar diagnósticos y seguimiento

- Coordinación nacional para evitar duplicidades y saturación

De hecho, reformas recientes ya apuntan hacia la digitalización del sistema de salud, con intercambio seguro de información y telesalud como pilares clave.

Esto permitiría que un paciente sea atendido en diferentes hospitales sin perder continuidad en su tratamiento.

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Una credencial única para todos

Otro elemento clave es la creación de una credencial nacional de salud, que ya comenzó a implementarse en 2026. Esta permitirá:

- Acceder a servicios médicos en todo el país

- Consultar historial clínico

- Gestionar citas y tratamientos

La idea es simple pero poderosa: unificar el sistema bajo una sola identidad médica.

¿Qué cambiaría en la práctica?

Si el decreto se concreta, los cambios serían significativos:

Ya no importaría si eres derechohabiente del IMSS o ISSSTE.

Podrías acudir al hospital más cercano o disponible.

Se reducirían tiempos de espera y burocracia.

Habría mejor distribución de recursos médicos.

Además, el gobierno busca que la atención sea gratuita y garantizada como derecho universal, reforzando el enfoque social del sistema.

Los retos que vienen

Aunque la propuesta es ambiciosa, también enfrenta desafíos importantes:

- Integrar sistemas tecnológicos entre instituciones

- Garantizar suficiente personal médico

- Evitar saturación en hospitales

- Asegurar presupuesto sostenible

La clave estará en la implementación, ya que transformar estructuras tan grandes no ocurre de la noche a la mañana.

Un paso hacia la cobertura universal

Este decreto forma parte de una tendencia global: construir sistemas de salud universales, donde el acceso no dependa del empleo o la afiliación, sino del derecho humano a la salud.

Si logra concretarse, México podría dar un salto importante hacia un modelo más equitativo, moderno y eficiente.