Tren Maya ya está contaminando agua subterránea; Revela video

Por medio de las redes sociales, ambientalistas del país han denunciado a las autoridades que las obras del Tramo 5 Sur del Tren Maya, ya están contaminando el agua subterránea de la zona.

?? PERFORAN CUEVA!!! Y contaminan el agua de “Yorogana” en el Tramo 5 Sur del @TrenMayaMX. Llevan 50m de profundidad y no encuentran fondo . TODAS las evidencias en este hilo . #BajeseDelHelicoptero 1/X (PlayaDelCarmen, Q.Roo) @lopezobrador_ @TabascoJavier @lalegre pic.twitter.com/hvBi5p6ITT — CrisNo (@cris_n0) September 24, 2022

“Nos dijeron que no se iban a vulnerar las cuevas, los cenotes, el acuífero y ya tenemos aquí un barreno que nos dijeron que llega a 30 metros de profundidad, adentro de la cueva Yorogana con cenote, ahí vemos agua que ya está siendo contaminada ya que tiene restos de los materiales. Y esto es faltar a la palabra del presidente, del proyecto, que nos dijo algo que terminó no siendo verdad: que no se iban a tirar árboles, que no se van a vulnerar los acuíferos, que no se va a pasar por cenotes”, relató la usuaria identificada como @cris_n0.

Desde que el gobierno de México anunció la construcción del Tren Maya, ambientalistas nacionales e internacionales han alzado la voz en contra del proyecto de AMLO, sin embargo, estos reclamos no han sido escuchados.

Cabe recordar que además de poner en peligro el agua de los cenotes, se han encontrado vestigios arqueológicos de la civilización maya a los largo del polémico Tramo 5.