Trump apunta a Eduardo Verástegui para presidente de México en el 2024

El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, felicitó al activista ultraconservador y actor mexicano, Eduardo Verástegui por su película, Sound of Freedom, además este afirmó que el actor podría llegar a ser presidente de México para el 2024.

"Fue increíble, presidente, hacer de esta película la más candente en todo el mundo, creo que es comparable con volverte presidente de México, ¿Cierto?", dijo Donald Trump en una breve declaración que hizo.

El expresidente también felicito a Tim Ballard por la película, la cual se centra en hablar sobre los escándalos de pederastia en Hollywood.

"Espero que lo hayas disfrutado, no estoy seguro si es algo de lo que debas disfrutar o aprender, tal vez es una combinación, pero es que fue una gran película, y ahora entiendo por qué le está yendo tan bien, está estableciendo récords, por cierto, está siendo la película más grande, tienen a algunos de los grandes Blockbusters del verano puestos de cabeza, así que eso es bastante bueno, me encanta tener tu potencial", dijo Trump.

Esta no es la primera vez que se apunta a Verástegui como un candidato para la presidencia de México en 2024, pues en una entrevista para INFOBAE, este afirmó que le gustaría pero esperará su oportunidad.

"Estoy en una temporada de oración profunda y ayuno, como todo proyecto que he hecho en mi vida, pidiéndole a Dios que me abra las puertas si el proyecto viene de él o que las cierre si no viene de él. En esto estoy. Muy pronto sabrán la respuesta", señaló el activista ultraconservador en la entrevista.

La película Sound of Freedom está dirigida por José Alejandro Gómez, que en otras más ocasiones a trabajado con Eduardo Verástegui, como Little Boy y Bella, todas películas con temáticas religiosas, usualmente potradas sobre la ideología conservadora americana.

La película es protagonizada por el actor, James Patrick Caviezel, conocido actor por ser Jesús en La Pasión de Cristo, este también es famoso por ser altamente conservador.