Trump acusa a México de violar el Tratado de Aguas de 1944 y promete sanciones

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó públicamente a México de incumplir el Tratado de Aguas de 1944, un acuerdo binacional que regula el reparto de recursos hídricos entre ambos países. Según el mandatario, México debe entregar a Texas 1.3 millones de acres-pies de agua, pero no ha cumplido con esta obligación.

"Esto es muy injusto, y está perjudicando gravemente a los agricultores del sur de Texas", escribió Trump en su red Truth Social.

El expresidente señaló que, como consecuencia de la falta de agua, la única fábrica azucarera de Texas cerró el año pasado, lo que agravó la crisis económica del sector agrícola. Además, responsabilizó al presidente Joe Biden de no actuar frente a la situación:

"Ted Cruz ha liderado la lucha para que el sur de Texas reciba el agua que se le debe, pero Sleepy Joe se ha negado a levantar un dedo para ayudar a los agricultores", afirmó.

Trump aseguró que bajo su liderazgo se tomarán medidas firmes para obligar a México a cumplir con lo pactado:

"Eso se acaba ahora. Me aseguraré de que México no viole nuestros tratados y no dañe a nuestros agricultores. El mes pasado detuve los envíos de agua a Tijuana hasta que México cumpla con el Tratado".

También advirtió posibles represalias económicas:

"Seguiremos escalando las consecuencias, incluyendo aranceles y, tal vez, hasta sanciones, hasta que México honre el tratado", declaró.

La Secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, estaría encargada de gestionar esta presión diplomática, según añadió Trump.

El Tratado de Aguas de 1944 fue firmado para regular el uso de los ríos Río Bravo y Colorado, garantizando el suministro hídrico para comunidades y agricultores de ambos lados de la frontera. Su incumplimiento podría escalar las tensiones bilaterales en materia de recursos naturales.