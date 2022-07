Utilizan imagen de AMLO para estafar

Ciudad de México. – En el marco de la conferencia de prensa Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a los mexicanos a que no se dejen engañar con fraudes en los que se utiliza su imagen, luego de que una reportera informara que una en un sitio de internet roba datos bancarios, utilizando como "gancho" una nota falsa de AMLO.

Durante la Mañanera de hoy, la reportera señala que se ha viralizado una nueva estafa en la que se anuncia que Andrés Manuel López Obrador renunció a la Presidencia de México para dedicarse a invertir en criptomonedas, con esta noticia falsa como gancho, buscan que la gente les proporcione sus datos bancarios, a fin de realizar fraudes bancarios.

Cuestionado sobre sí su gobierno ya investiga este sitio falso y sobre que medidas tomará su administración, señaló: "Lo más importante es lo información. Esto que hacemos todas las mañanas. La participación de ustedes que son quienes recogen los sentimientos de la gente y aquí se informa y mucha gente se entera" sostuvo López Obrador.

Les pidió a los ciudadanos que no se dejen engañar, para que "no les cometan fraudes. Cualquier cosa nosotros lo damos a conocer aquí", señaló López Obrador, quien reiteró que él está dedicado a la administración pública y que no se involucra con negocios privados, como en este caso el negocio de las criptomonedas.

Exhortó a los mexicanos a saber leer el periódico, escuchar la radio, mirar la televisión, saber interactuar con las redes sociales para poder decidir que noticias son falsas y cuales son verdaderas.

"Estar muy atentos, pendientes, avispados y consultar más de una fuente. cerciorarse. Hay muchas mentiras en redes sociales" puntualizó el presidente.