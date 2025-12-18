Vicente Fox critica la inflación: 500 pesos ya no alcanzan

500 pesos ya no alcanzan: Fox reaviva debate sobre la inflación

El expresidente Vicente Fox llamó a los ciudadanos a alzar la voz ya que dijo "500 pesos ya no alcanzan para nada", en referencia a la inflación.

"Te das cuenta cuando 500 pesos ya no alcanzan para nada, cuando vas al super y el carrito ya no se llena y cuando llegas a casa y la despensa queda vacía, cuando cargar gasolina duele y abrir tu negocio cuesta más, cuando en la taquería, el restaurant, el pequeño comercio, los clientes dejan de llegar... eso cansa, eso duele y no es tu culpa...no te resignes, alza la voz, participa como ciudadano activo"

Vicente Fox

Así lo dijo en un video en redes sociales previo a los festejos navideños y previo a que se incremente el salario mínimo 13 por ciento a partir de 2026.

Vicente Fox ha estado publicando videos de distintos temas, en esta ocasión le tocó hablar de inflación, misma que en noviembre de 2025 se ubicó en 3.8 por ciento.

¿Cómo está la inflación en México?

Cabe recordar que en noviembre de 2026 los analistas preveían que la inflación se ubicara en 3.6 por ciento y se ubicó en 3.8 por ciento sorprendiendo con un ligero repunte.

No obstante, son niveles menores a los de noviembre de 2021 en plena pandemia de Covid-19 cuando la inflación en México se ubicó en 7.37 por ciento y cerró el año en 7.36 por ciento.

Vicente Fox manda mensaje: No es tu culpa que no te alcance el dinero

Vicente Fox, expresidente por el Partido Acción Nacional (PAN), hizo el llamado a hacer valer el trabajo propio pues dijo que no es culpa propia el hecho de que no alcance el dinero.

Vicente Fox critica inflación e inseguridad en México

Vicente Fox no ha soltado el tema de inseguridad y dijo que "la seguridad y la paz no se discursea" y se debe garantizar para todos pues "un país con miedo es un país inmovilizado, México no nació para agachar la cabeza".

De la misma manera, Vicente Fox llamó a "despertar" luego de señalar que "ninguno de los suyos", en referencia a Morena, ha sido sometido a proceso y cada vez hay más acusaciones y castigos contra la oposición y la ciudadanía.

"Estamos despiertos, pero sin un líder real" fue alguno de los comentarios. Además, otros señalaron que "México ya despertó, por eso están descubriendo cosas mal hechas de gobiernos anteriores."