Vicente Fox explota contra AMLO por el litio; lo llama "ignorante"

El expresidente Vicente Fox llamó "ignorante" a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por asegurar que sería una "traición a la patria" que no se apruebe que el litio quede en manos de la nación.

Vicente Fox dijo que es ignorancia aseverar eso, pues el litio, así como

La minería

El agua

Petróleo

Y cualquier recurso que se encuentre en el país, constitucionalmente pertenecen a la nación.

Además, aclaró que estos sólo pertenecen a la nación, es decir, a los mexicanos, y no así al actual presidente AMLO.

"Qué ignorancia. El litio, la minería, el agua, el petróleo, etc, etc., Constitucionalmente pertenece a la Nación, que no a López, sino a los mexicanos" VICENTE FOX AMLO asegura que será traición a la patria no aprobar que litio quede en manos de la nación

El presidente AMLO aseguró en la conferencia mañanera del 7 de octubre que será "un acto de traición a la patria" no aprobar que el litio quede en manos de la nación.

El mandatario propuso en la iniciativa de reforma eléctrica que el litio sea un material de manejo, y uso exclusivo de la nación.

Sin embargó, adelantó que de no aprobarse, igualmente negará cualquier solicitud de concesión para la explotación del litio, pues en su gobierno "tenemos facultades para hacerlo".

"Adelanto para que no se hagan ilusiones con el litio de que si hay un acto de traición a la patria y no se aprueba el que el litio esté en manos de la nación. De todas maneras, vamos nosotros a negar cualquier solicitud de concesión para la explotación del litio y tenemos facultades para hacerlo" AMLO

AMLO busca que el litio sea explotado solo por el gobierno

AMLO compartió que en la reforma eléctrica se propuso que el litio sea un mineral de explotación exclusiva de la nación.

Además, aseguró que ya se está analizando la aprobación de dicho punto, para evitar que se pueden entregar contratos o concesiones a empresas privadas o extranjeras para la explotación del mineral.

"Se está decidiendo si se aprueba la iniciativa que enviamos de que el litio sea un mineral de manejo y uso exclusivo de la nación. Que no se entreguen contratos ni concesiones que sea propiedad de la nación, de los mexicanos"

AMLO

El mandatario aseveró que también se van a revisar los trabajos existentes relacionados con el litio, con el fin de evitar que empresas extranjeras compren concesiones.

Asimismo, AMLO afirmó que ya dio instrucciones para que no se autorice ninguna compra de concesiones.

Por otra parte, aseveró que está dispuesto a acudir a los tribunales en caso de que empresas extranjeras demanden por el uso del mineral.