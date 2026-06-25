Claudia Sheinbaum recibe a Felipe VI en Palacio Nacional

Tras siete años de distanciamiento diplomático, México y España han abierto un nuevo capítulo en sus relaciones bilaterales. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio la bienvenida al rey Felipe VI en la Puerta de Honor de Palacio Nacional, marcando el primer encuentro oficial entre ambos mandatarios.

Este acercamiento pone fin a la pausa institucional iniciada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, derivada de la exigencia de una disculpa pública a los pueblos originarios por los abusos de la Conquista.

La visita de Felipe VI a México es el primer encuentro oficial con Claudia Sheinbaum.

El restablecimiento del diálogo fue el resultado de intensas gestiones entre las cancillerías de ambos países. El catalizador de la visita fue una invitación de la mandataria mexicana para que el monarca asista este viernes en Guadalajara, Jalisco, al partido amistoso entre las selecciones de España y Uruguay.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el soberano español fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez. Posteriormente, se trasladó al recinto histórico del Centro Histórico para su cita con Sheinbaum.

Ambos mandatarios discuten el estado actual de las relaciones bilaterales y el papel de los pueblos indígenas.

Según fuentes gubernamentales, la agenda privada se centró en el estado actual de la relación bilateral y en reconocer el papel histórico y la relevancia actual de los pueblos indígenas de México.

La reunión busca fortalecer los lazos diplomáticos entre México y España.

Al concluir la reunión y despedir al monarca, las reacciones diplomáticas no se hicieron esperar:

Cancillería Mexicana: Destacó que este encuentro fortalece los lazos diplomáticos orientados al desarrollo y bienestar de ambas sociedades.

José Manuel Albares (Ministro de Asuntos Exteriores de España): Calificó el momento actual de la relación como "extraordinario" y enfatizó que ambas naciones comparten valores fundamentales como la democracia, el derecho internacional y el multilateralismo.

Esta visita representa el regreso de Felipe VI a territorio mexicano desde 2018, año en que asistió a la toma de posesión del expresidente López Obrador, consolidando un esfuerzo conjunto por mirar hacia un futuro de cooperación e identidad iberoamericana.