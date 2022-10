Vídeo: Así tranquilizó maestra a sus alumnos durante balacera en Sonora

Sonora.- En una imagen que se ha vuelto recurrente en las últimas semanas, una maestra de una escuela primaria tranquilizó a sus alumnos en medio de una balacera, en una acción que fue grabada en video y se ha difundido en redes sociales.

La mañana de este jueves se registró un ataque a balazos directo a un vehículo, que dejó un saldo de dos lesionados y una persona sin vida, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora.

En medio de los disparos, en la colonia El Sahuaral, docentes y estudiantes tuvieron que resguardarse pecho tierra ante el incesante sonido de las amas, a lo que una maestra dio indicaciones a sus pequeños para que se mantuvieran a salvo y no perdieran la calma.

"Todos abajo, no pasa nada, no pasa nada, no se muevan por favor. Todo abajo, no se muevan, abajo, ahorita va a pasar, nada más tenemos que estar abajo", se le escucha decir a la maestra en el video.

La docente, sin perder la calma un instante, pidió a sus alumnos que se mantuvieran en silencia y sin moverse, para que pudieran escuchar cuando los disparos terminaran.

Este video desató una intensa discusión en Twitter, pero no por el actuar de la maestra, que fue aplaudido por todos quienes vieron el metraje y alabaron la atinada actuación de la mujer, en su intento exitoso por proteger a los niños.

Sino que, se cuestionó que los infantes tengan que aprender a actuar bajo una situación de riesgo en un escenario real y que no existan medidas preventivas sobre qué hacer en caso de un tiroteo cerca a la escuela o en casa.

Autoridad condena simulacros ´improvisados´ en Sonora

Un maestro realizó con alumnos de primaria un simulacro de cómo actuar en caso de un enfrentamiento armado, lo que las autoridades educativas de Sonora "reprobaron" y advierten que sancionarán al docente.

Fue el lunes cuando a través de las redes sociales trascendió un vídeo de apenas 20 segundos de duración, en el que se escucha una voz gritar: "Arriba las manos", seguido de unas detonaciones que simulan a las de un arma de fuego.

Después, el docente les indica a los niños que se agachen, se protejan y no levanten la cabeza. Los estudiantes hacen caso, se tiran pecho tierra y buscan protegerse detrás de muros y jardineras en el patio.

Sobre este simulacro, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) en Sonora emitió una nota informativa en la que dijo que es reprobable la realización de dramatizaciones sobre supuestos procedimientos de actuación ante una balacera.