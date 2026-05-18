Morena vigila gastos de Samuel García y Mariana Rodríguez en Nuevo León

Advierte Morena que pondrá lupa a gastos de Samuel García y su esposa Mariana. La líder nacional de Morena, Ariadna Montiel, advirtió que pondrán lupa a los gastos que realiza el Gobernador de Nuevo León, Samuel García (MC), y su esposa Mariana Rodríguez, para posicionar su imagen.

Afirmó que en los próximos días sostendrá un encuentro con sus legisladores en la entidad para armar una estrategia de seguimiento, y presentar las denuncias necesarias y exhibir los excesos. El diario 'Reforma' publicó que el despacho propiedad del gobernador Samuel García y su padre es ahora el encargado de financiar la publicidad personal del Mandatario en redes sociales.

82 MILLONES POR SERVICIOS DE PAUTA DIGITAL. Firma Jurídica y Fiscal Abogados ha pagado casi 82 millones de pesos a la empresa Nauka Comunicación Estratégica por servicios de manejo de pauta digital, de octubre del 2024 a febrero del 2026. Recursos adicionales a los 19 millones de pesos que la pareja ha gastado en redes sociales.

"Ha habido una denuncia sistemática de nuestros compañeros legisladores de Morena en Nuevo León, respecto a una serie de acciones de corrupción por parte del gobernador. Entonces, vamos a darle el seguimiento. Nos vamos a encontrar con el Grupo Parlamentario en los próximos días para analizar todas las evidencias", expresó.

"Son una serie de denuncias de corrupción, de diversa índole, y vamos a plantear que se cumpla la ley, porque de repente parece que no pasa nada y vemos una promoción exhaustiva".

YA PRESENTARON DENUNCIA CONTRA MARIANA. En conferencia de prensa, la dirigente recordó que ya presentaron hace unos días una denuncia contra Mariana Rodríguez, ante diversas autoridades, por el uso indebido de recursos públicos para la promoción.

"(Se presentó la denuncia) por una promoción con uso de recursos públicos porque todos los spots (en los que dicen) ´hicimos tal otra´, ´compramos tantas patrullas´, ella como vocera posando al lado de ella, cuando ella no es servidora pública", reprochó.