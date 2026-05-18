Ricardo Monreal convoca a Congreso mexicano para discutir reforma de jueces

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El diputado oficialista Ricardo Monreal anunció que esta misma semana la Comisión Permanente del Congreso mexicano definirá la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones. El objetivo central de este encuentro legislativo será discutir y dictaminar el proyecto de reforma constitucional enviado por el Poder Ejecutivo, el cual propone aplazar la elección popular de jueces y magistrados hasta el año 2028.

El pronunciamiento del legislador del partido Morena ocurre horas después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, formalizara la intención de modificar los plazos electorales del sistema de justicia y de reestructurar los mecanismos de selección de los aspirantes. A través de un mensaje en video difundido en redes sociales, Monreal precisó que la Cámara de Diputados actuará como la cámara de origen para recibir, analizar y procesar formalmente el nuevo paquete de modificaciones legales.

La Comisión Permanente del Congreso definirá la convocatoria

De acuerdo con el cronograma delineado por el líder de la bancada mayoritaria, se prevé que el próximo jueves se formalice la decisión para convocar al periodo extraordinario, el cual tendría verificativo durante la semana posterior. La meta del bloque oficialista es que el marco legal y la ruta del dictamen queden completamente definidos y aprobados antes de que concluya el mes de mayo.

La urgencia con la que el Congreso de la Unión busca desahogar esta iniciativa radica en un límite de carácter técnico y legal: el siguiente periodo electoral está programado para comenzar formalmente en septiembre de 2026. La normatividad vigente impide realizar modificaciones legales o cambiar las elecciones una vez iniciado el proceso oficial, lo que anularía la posibilidad de postergar formalmente las votaciones de los integrantes del Poder Judicial Federal.

La responsabilidad del Congreso en la reforma

Monreal aseguró que los legisladores asumirán esta tarea con estricta responsabilidad y apego constitucional. Asimismo, indicó que el órgano legislativo ya se encuentra listo para recibir de inmediato la propuesta impulsada por la administración de Sheinbaum y proceder a su dictaminación en tiempo y forma, de manera conjunta con otras iniciativas relacionadas que ya existen sobre la materia.

El plan estratégico del oficialismo contempla un calendario diseñado para conceder el tiempo necesario a fin de que los congresos locales de las distintas entidades federativas participen de manera activa en el proceso, cumpliendo con los requisitos constitucionales obligatorios para avalar modificaciones de este tipo a nivel nacional.

Ricardo Monreal anuncia reforma del Poder Judicial Sheinbaum