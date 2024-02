Xóchitl Gálvez responde en vivo llamada después de que se filtró su número

La aspirante a la Presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez dio a conocer en su conferencia "Conferencia de la verdad", que desde que se filtró su número privado, ha recibido 18 mil mensajes.

En su conferencia, qué es una respuesta a la "Mañanera" del presidente Obrador, respondió a una de las llamadas donde un desconocido la insultó y mostró su apoyo al presidente Obrador.

"Eres una perra, eres una zorra, perra, puerca bastarda, el PAN nunca va a ganar y Andrés es mejor presidente que tu", se escuchó en una de las llamadas que Gálvez Ruiz respondió en vivo, ante lo cual ella respondió con una sonrisa: "Te mando un beso".

Ante la filtración del número de teléfono de Xóchitl Gálvez (@XochitlGalvez), la candidata presidencial opositora manifestó su decisión de no cambiarlo.



"Preocúpense, porque esto ya nadie lo para"pic.twitter.com/jA1jjKJbhY — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 25, 2024

Xóchitl Gálvez señaló que esta no cancelará su línea telefónica, asegurado que ve con buenos ojos que exista una línea directa con la ciudadanía, a pesar de que ya ha recibido amenazas violentas. La filtración de su número, acusó la candidata, fue después que el mandatario reveló el número privado de la periodista Natalie Kitroeff, de The New York Times.

Al igual que Xóchitl Gálvez, los numeros privados de otros políticos también fueron revelados como Claudia Sheinbaum, Mario Delgado, Citlalli Hernández, incluso el número de uno de los hijos del presidente.