Xóchitl Ruiz creará un nuevo partido político

En una entrevista para MVS noticias, la excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez Ruiz, señalo que buscara la creación de un nuevo partido político, donde aseguro que sus militantes no sean "los mismos tranzas".

La exsenadora panista señalo que en sus proyectos a futuro es la creación de un nuevo partido político, descartando militantes del PRI o del PAN, pero negó que esta tenga enemistad con estos partidos.

Xóchitl señaló que es necesario un cambio tras su derrota en las pasadas elecciones.

"Justamente hay la posibilidad de que un grupo de ciudadanos distintos. No los del PAN o del PRI conformemos un nuevo partido político", confirmó durante una entrevista con el periodista Manuel López San Martín.

"La gente quiere algo distinto. No salí peleada ni con el PRI, ni con el PAN ni con el PRD, pero no hay manera de tener una propuesta distinta si no fuimos capaces de cubrir las casillas, ya que solo tuvimos representante de casilla en el 40% de las casillas", dijo en referencia a las elecciones del 2 de junio 2024.

A su parecer, se trata de una decisión que tiene que analizar, pero quiere un cambio, pues según destacó la gente en la calle le "ha dicho que quiere un cambio".