¡Ya hay fecha! EU abrirá sus fronteras este 8 de Noviembre

Estados Unidos abrirá sus fronteras a los viajeros extranjeros vacunados a partir del 8 de noviembre, dijo un funcionario de la Casa Blanca. Esta medida ampliará las opciones de viaje para aquellos que han recibido sus vacunas, pero también se tomarán medidas drásticas contra los que no.

Las nuevas reglas representan los cambios más importantes en la política de viajes de EU desde los primeros días de la pandemia por COVID-19, y reemplazan un sistema que prohibía rotundamente que la mayoría de los extranjeros vinieran directamente de ciertos lugares, incluidos Europa, India, Brasil y China.

En cambio, bajo el nuevo sistema, las personas vacunadas que hayan tenido una prueba negativa en las 72 horas anteriores podrán abordar un vuelo a EU, siempre que compartan la información de rastreo de contactos.

A los extranjeros no vacunados se les prohibirá la entrada, mientras que los estadounidenses no vacunados necesitarán una prueba de COVID negativa. La medida se anunció por primera vez el 20 de septiembre, pero la administración Biden no dijo de inmediato cuándo entrarían en vigor las medidas.

Las aerolíneas, golpeadas por la crisis del coronavirus, han aplaudido la medida. Los vuelos transatlánticos entre EU y Europa, llenos de viajeros premium, habían sido la parte más rentable del mercado de la aviación mundial.

La fecha del 8 de noviembre se aplica a un cambio en las reglas de transporte aéreo, así como a una apertura a lo largo de las fronteras terrestres con Canadá y México anunciada a principios de esta semana.

Estados Unidos considerará que las personas que lleguen en avión estén vacunadas si recibieron vacunas que estén autorizadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos o tienen una Lista de Uso de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud. Lo mismo probablemente se aplicará a los que lleguen por tierra, dijo el funcionario.

La decisión de aceptar vacunas aprobadas por la OMS que no se utilizan en los EU significa que se permitirá la entrada a millones de viajeros que hayan recibido dosis desarrolladas por AstraZeneca, así como por Sinopharm Group y Sinovac Biotech de China.

Todavía no está claro cómo tratará Estados Unidos a las personas que reciben inyecciones mixtas: una dosis de una vacuna seguida de una dosis de otra.