Yeri Mua podría cancelar colaboración con Dani Flow por comentarios misóginos

La influencer veracruzana Yeri Mua se pronunció tras las declaraciones misóginas que hizo Dani Flow en contra de las feministas, y advirtió con cancelar la colaboración que hicieron hace unos días.

A través de su cuenta de 'X' antes Twitter, la intérprete de 'Chupón' pidió que no la estén involucrando en la polémica del cantante, sin embargo, exigió una disculpa para las mujeres que se sintieron ofendidas por las declaraciones del rapero.

Yeri fue etiquetada en un video en el que Dani Flow dijo: "A mi hija jamás la tocaría, pero a sus compañeritas de la secundaria tal vez sí", y cientos de internautas comenzaron a involucrarla y a pedirle que no colaborara con él.

"A mí no me embarren en sus cochinadas, yo jamás tocaría a un niño", respondió la creadora de contenido.

La exreina del Carnaval de Veracruz 2022, explotó luego de que siguieran las críticas y ataques en su contra por las declaraciones ajenas a ella de Daniel Valladares.

"Dios, solo soy una brattiputy en Colombia, dejen de etiquetarme y atacarme por mam****que dicen los unga unga".

Posterior, amenazó con que si el intérprete de 'Reggaetón Champagne' no se disculpaba con las mujeres por los comentarios misóginos que hizo, la canción que hicieron juntos no la lanzará jamás.

"Aquí lo dejaré claro: si no veo una disculpa sincera ante las declaraciones en contra literal hacia la mujer, no saldrá jamás la canción ni habrá ninguna participación, es obvio. La pregunta aquí es: ¿Por qué me funan a mí?", indicó la famosa influencer.

Finalmente, la jarocha le pidió a las personas que dejaran de atacarla e involucrarla en polémicas ajenas a ella.

"Ahora sí déjenme en paz,. No me metan en polémicas asquerosas que no tengo nada que ver, plis gracias y buenas noches", concluyó Yeri Mua.