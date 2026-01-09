Yesenia Méndez, bajo investigación por muerte de Carlos Manzo

La estructura política de Uruapan se encuentra en el centro de una tormenta judicial tras la vinculación de Yesenia Méndez, actual encargada de despacho del Ayuntamiento y secretaria particular de la alcaldesa con licencia Grecia Quiroz, con las investigaciones por el asesinato del exalcalde y líder social Carlos Manzo, ocurrido a finales de 2025.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán ha incluido el nombre de Méndez en diversas líneas de investigación que sugieren una presunta colaboración o conocimiento previo del atentado que cobró la vida del político conocido como "El del Sombrero".

¿Quién es Yesenia Méndez?

Méndez ascendió rápidamente en la jerarquía administrativa de Uruapan como el brazo derecho de Grecia Quiroz. Tras la solicitud de licencia de la alcaldesa —quien se retiró del cargo en medio de fuertes presiones de seguridad—, Méndez asumió la encargaduría del despacho, convirtiéndose en la máxima autoridad administrativa del municipio.

Los señalamientos en su contra se intensificaron tras la filtración de testimonios y registros de comunicación que presuntamente la vinculan con los autores materiales del crimen. Según las carpetas de investigación:

Se indaga una supuesta reunión privada días antes del asesinato con individuos identificados como operadores de grupos delictivos en la región.

Existe una denuncia ciudadana sobre la presunta omisión de protocolos de seguridad que facilitaron el trayecto de los atacantes el día del magnicidio.

Tensión política y vacío de poder

El caso de Méndez ha provocado una parálisis en el cabildo de Uruapan. Grupos opositores y simpatizantes del fallecido Carlos Manzo han exigido su destitución inmediata y que sea puesta a disposición de las autoridades federales. Por su parte, el gobierno estatal, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, ha hecho un llamado a la prudencia mientras la FGR analiza si atrae el caso debido a la posible participación de la delincuencia organizada.

"No permitiremos que la impunidad gobierne Uruapan. Si hay funcionarios involucrados, deberán enfrentar las consecuencias", declaró un portavoz de la Fiscalía local este viernes.

Contexto de inseguridad

Este escándalo se suma a la ola de violencia que atraviesa México en este inicio de 2026, marcada por operativos federales de alto impacto y una vigilancia internacional acentuada tras los eventos en Venezuela y la reciente muerte de una ciudadana en Minneapolis a manos de ICE. En Michoacán, el control territorial por parte de cárteles locales sigue siendo el principal desafío para la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.