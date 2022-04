"Yo no la acosé": chofer responde al papá de Debanhi

La persona que habría llevado a Debanhi en su automóvil antes de desaparecer, aseguró que no acosó a la joven y que no fue su comportamiento, lo orilló a la chica a descender del auto.

El conductor de un taxi de una aplicación, Juan David Cuellar, respondió a lo dicho por Mario Escobar, el padre de la joven fallecida; "el señor me trajo muchos problemas con mi familia y laborales; desde que pasó ese incidente no he laborado".

"Quiero que todos sepan la verdad, porque el señor hace una acusación grave; me imputa de acoso, el señor dice muchas cosas, pero él no estuvo ahí, no conoce la verdad", dijo.

Comentó que las autoridades catearon su casa y al estar bajo investigación no puede moverse, pues debe estar disponible en cualquier momento.

Comentó que las amigas de Debanhi pidieron un taxi para que fuera a recogerlas, pero sólo la fallecida subió al automóvil, mientras que las otras 2 chicas se fueron en otro carro con más personas.

El mensaje para recoger a las jóvenes lo recibió a las 4:00 horas, luego que les dio su teléfono para regresarlas; después de dejar a Debanhi en la carretera a Laredo e ir a su casa, regresó a la zona de Nueva Castilla para ayudar a la joven, pero no pudo localizarla.