Zacatecas se deslinda de la violencia; Culpa a estados vecinos

Tras el hallazgo de diez cuerpos colgados de un puente en Ciudad Cuauhtémoc, Zacatecas, el gobernador David Monreal criticó que algunas entidades vecinas sellen sus fronteras, en lugar de trabajar en una estrategia común contra los grupos delictivos. Para el mandatario estatal, sus pares rehúyen su responsabilidad.

El jueves, José Rosas Aispuro, gobernador de Durango, pidió a la población no viajar a Zacatecas de noche. "Es lo que vimos en la mesa de seguridad, cómo reforzar la vigilancia a través de la Guardia Nacional en todo ese tramo de Durango a Zacatecas, conscientes de que el tema no necesariamente está en Durango; pero sí, pues afecta a los duranguenses", dijo.

Ayer, David Monreal tomó protesta al general en retiro Adolfo Marín Marín como nuevo secretario de Seguridad Pública estatal, tras pedir la renuncia de Arturo López Bazán, quien estuvo en el cargo poco más de dos meses.

ZACATECAS REPROCHA DESLINDE ANTE CRIMEN

Escucho con tristeza estas expresiones tan limitadas de algunos gobernadores vecinos que quieren exculpar su responsabilidad y ya les gustó Zacatecas como cementerios porque luego muchos de ellos vienen a sembrar acá sus muertitos, aunque somos gente noble, somos gente muy buena, pues deberían hacerse responsables de manera seria, objetiva, porque no pueden ser tan limitados.

El tema de la inseguridad, por el comportamiento del delito, pues es una disputa territorial; si ustedes lo aprecian: límites Jalisco, límites de Durango, límites de Aguascalientes, límites de San Luis", indicó David Monreal.

La más reciente expresión de blindaje, la estableció el jueves José Rosas Aispuro, gobernador de Durango, quien pidió a la población no viajar a Zacatecas de noche.

Que no viajen de noche, es lo que hoy vimos en la mesa de seguridad, cómo reforzar la vigilancia a través de la Guardia Nacional en todo ese tramo de Durango a Zacatecas y consientes que el tema no necesariamente está en Durango, pero si afecta a los duranguenses que viajan no solo a Zacatecas, sino al centro del país. Entonces lo que estamos haciendo ahorita es ver cómo intensificamos la vigilancia para que la gente pueda viajar con mayor seguridad", indicó José Rosas Aispuro, gobernador de Durango.

David Monreal, gobernador de Zacatecas, también externó que la responsabilidad de la lucha contra la violencia no es exclusiva de su gobierno y le pidió a la población poner de su parte.