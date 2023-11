Acepta Tuca Ferretti que le impusieron jugadores en el Tri

CIUDAD DE MÉXICO 09-Nov-2023 .-Los patrocinadores sí imponen jugadores en la Selección Mexicana, reconoció Ricardo Ferretti. ¿Guillermo Ochoa es uno de ellos?

El "Tuca" aceptó que no es una mera leyenda urbana el que ciertos futbolistas sean convocados al Tricolor por órdenes de los socios comerciales.

"En la Selección sí tenía que llevar a ciertos jugadores", comentó en Futbol Picante. Ferretti dirigió en 2015 en cuatro partidos a la Selección Mexicana: amistosos contra Trinidad y Tobago, y Argentina, la Final de la Copa de la Concacaf frente a Estados Unidos, y el juego contra Panamá. Después, tuvo un segundo interinato menos exitoso.

El "Tuca" no quiso dar nombres, pero el presentador Álvaro Morales pidió que las cámaras enfocaran a Ferretti, para que contestara con un simple gesto.

"Él no va a contestar con palabras, va a contestar con la mirada, pónganse en single shot, si pueden. Profesor, no me diga nada, nada más con su mirada, profesor, ¿le impusieron a Ochoa?", preguntó Morales.

Ferretti, ya en primer plano, solamente bajó los párpados, un simple parpadeo, seguido de una breve sonrisa.

"Ja ja ja, !un parpadeo!, pausa", respondió Morales, antes de que fueran a corte comercial y mientras Jorge Pietrasanta quería tirar el argumento con el cuestionamiento sobre si a Ochoa también lo imponen en el Salernitana para estar en el once ideal de la Serie A.