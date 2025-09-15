Protesta en Nuevo León: Pato Zambrano entre los manifestantes agredidos

La protesta por la presunta muerte de más de 70 perros y gatos en el Centro de Bienestar Animal de Santa Catarina, Nuevo León, escaló a un enfrentamiento con la policía municipal, resultando en el uso de gas lacrimógeno contra los manifestantes. Entre los afectados se encontraba el político local Pato Zambrano, quien documentó la agresión en sus redes sociales.

La reacción policial y las demandas ciudadanas.

Decenas de ciudadanos marcharon en el municipio portando pancartas y acompañados de sus mascotas, exigiendo justicia y la renuncia del alcalde Jesús Nava, a quien acusan de negligencia. La respuesta de los agentes municipales fue calificada como brutal: además de rociar gas, realizaron detenciones y, según los testimonios, se burlaron de los activistas, lo que generó aún más indignación.

Los manifestantes buscaban visibilizar las graves acusaciones de maltrato animal en el centro municipal, un tema que ha provocado una fuerte movilización ciudadana y que ha sido la causa de la clausura parcial de las instalaciones por parte del gobierno estatal.