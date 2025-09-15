Protesta ciudadana interrumpe celebración de Independencia en Santa Catarina

La tradicional celebración del Grito de Independencia en Santa Catarina, Nuevo León, se vio interrumpida por una manifestación ciudadana en protesta por el presunto maltrato animal en el Centro de Bienestar Animal del municipio. Activistas y ciudadanos se congregaron durante los festejos del 15 de septiembre para exigir justicia y alzar la voz por los animales afectados.

Detalles de la protesta y la clausura del centro

Con pancartas y consignas, los manifestantes avanzaron por la calle Manuel Ordóñez hasta el punto principal de la celebración, denunciando el supuesto sacrificio de mascotas y las deplorables condiciones en las que vivían. La indignación escaló, derivando en un enfrentamiento con la policía municipal en el lugar.

La protesta se da días después de que el Gobierno de Nuevo León interviniera el Centro de Bienestar Animal. Tras una inspección, las autoridades clausuraron el establecimiento al detectar graves irregularidades, incluyendo la ausencia de registros de los 79 animales encontrados, así como falta de atención veterinaria y desnutrición en varios ejemplares.

Durante la revisión médica, se confirmó que muchos de los animales padecían enfermedades infectocontagiosas como erlichia canis, distemper y adenovirus. Estos hallazgos validaron las denuncias iniciales de los activistas y grupos ciudadanos que alertaron sobre el estado de los animales en el centro.