Mauricio Fernández renuncia a la Alcaldía de San Pedro por motivos de salud

Mauricio Fernández deja la Alcaldía de San Pedro por motivos de salud; prevé renuncia definitiva tras su Informe

San Pedro Garza García, N.L., 15 de septiembre de 2025 — El alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández Garza, solicitó este lunes licencia por 15 días para ausentarse de su cargo, con la intención de presentar su renuncia definitiva una vez concluido ese plazo, debido al avance de la enfermedad que padece.

Durante una rueda de prensa ofrecida en el Palacio Municipal, Fernández, acompañado por el Secretario del Ayuntamiento, Mauricio Farah, explicó que su estado de salud ha empeorado en los últimos meses y que, tras evaluar junto con su familia y equipo médico, decidió no continuar con tratamientos adicionales contra el cáncer que enfrenta desde hace tiempo.

"Tomé la decisión de no seguir adelante con los tratamientos. Estoy en paz con eso y con lo que hemos logrado en San Pedro", expresó el edil panista visiblemente conmovido.

El munícipe informó que estará ausente del 16 al 28 de septiembre y que planea reincorporarse brevemente el 29 para rendir su Tercer Informe de Gobierno el 30, tras lo cual formalizará su renuncia definitiva.

Reconoce avances durante su gestión

En su mensaje, Fernández destacó los logros alcanzados durante su gestión municipal, al asegurar que San Pedro se encuentra en el primer lugar a nivel nacional en casi todos los indicadores de gobierno, incluyendo seguridad, transparencia y servicios públicos.

“Me siento orgulloso de haber servido a San Pedro con todas mis fuerzas. Dejamos una ciudad con rumbo, orden y con resultados que están a la vista de todos”, subrayó.

Proceso de sucesión en marcha

Conforme a la legislación vigente, una vez que se formalice la renuncia del alcalde, el Cabildo deberá designar a un alcalde interino, mientras el Congreso del Estado de Nuevo León se encarga de nombrar a un alcalde sustituto que concluya el periodo constitucional.

Durante su ausencia temporal, será el Secretario del Ayuntamiento, Mauricio Farah, quien asuma las funciones ejecutivas del municipio.

Presidirá Farah ceremonia del Grito de Independencia

Fuentes del municipio confirmaron que será Farah quien encabece esta noche la ceremonia del Grito de Independencia, en representación del Gobierno Municipal, ante la imposibilidad de Fernández de asistir por razones médicas.

Cabe recordar que la semana pasada el edil fue hospitalizado para someterse a un procedimiento de limpieza pulmonar, como parte del tratamiento que venía siguiendo. Incluso desde el hospital, continuó atendiendo asuntos municipales, como lo ha hecho en ocasiones anteriores durante otras internaciones breves.

Un cierre anticipado, pero con legado

Con esta decisión, Mauricio Fernández concluirá de forma anticipada su cuarto periodo al frente del municipio de San Pedro, una de las alcaldías con mayor nivel de desarrollo y exigencia ciudadana del país. Su salida, aunque prevista en el entorno cercano desde hace semanas, marca el cierre de una etapa que deja una huella significativa en la administración pública local.