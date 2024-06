Ángela Aguilar sube foto a Instagram y Christian Nodal reacciona en breve

Ángela Aguilar y Christian Nodal siguen disfrutando de su relación, aún con las críticas que han surgido en contra de su romance.

Con dicho escenario, la cantante compartió una foto en sus redes sociales para promocionar su sencillo ´´Gotitas saladas´' por lo que el artista inmediatamente le dio like a la publicación, sin intención de ocultar el amor que siente por Ángela.

Cabe mencionar que desde hace algunos días, los comentarios en la cuenta de Instagram de Ángela se encuentran inactivos, a raíz de los ataques que la joven recibió por gritar a los cuatro vientos su amor hacia Nodal.

Se muestran enamorados

Por ahora, la pareja ha dejado en evidencia lo enamorados que se encuentran tras la difusión de algunas imágenes de su viaje a Francia.

Por su parte, Nodal también ha dejado más que claro que no se arrepiente de haber anunciado su noviazgo con la menor de la dinastía Aguilar, pues en una reciente entrevista manifestó que no se lamenta por las decisiones que toma con el corazón.

"La verdad es que estoy muy feliz. Me siento satisfecho con el camino recorrido hasta ahora, pero soy consciente de que aún tengo mucho por aprender y mejorar (...) También he entendido que todo lo que viene del corazón es válido. A veces dejamos pasar algunas cosas por miedo, pero al final todo vale la pena. Hoy, soy consciente de mis aciertos y errores. A lo largo de mi vida he sido muchas cosas, pero siempre he sido yo. Eso me llena de orgullo", declaró a la revista GQ México.