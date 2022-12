Aprovechan navenses atenciones de salud

NAVA, COAH. - Gracias al equipamiento mensual que se le ha estado otorgando al Centro de Salud de la localidad, los ciudadanos del municipio de Nava se han visto beneficiados, ya que se ofrecen distintos servicios de salud, que van desde una consulta médica, dental y nutricional.

"Lo que queremos es que los ciudadanos no tengan que trasladarse a otro municipio, aquí contamos con personal calificado y preparado para atender cualquier situación, también aquí mismo se les otorga el medicamento, generando un ahorro significativo entre los ciudadanos", declaró la alcaldesa Pily Valenzuela Gallardo.

Destacó que durante este año han estado realizando diferentes brigadas de salud en cada uno de los sectores de Nava, cumpliendo con uno de los principales ejes de su gobierno, y procurando principalmente la salud de la ciudadanía.

"Tenemos que cuidar lo más importante que tenemos, la salud, por ello mi enfoque en este sector es acerca estos servicios a todos los sectores de Nava, ya que sabemos que no muchos ciudadanos pueden acudir al Centro de Salud, por ello llevamos estos servicios hasta ellos, también estamos conscientes de que no pueden cotizar algún medicamento, por ello hacemos estas dotaciones mensuales para que no se queden sin su medicamento y puedan seguir con su tratamiento", finalizó.