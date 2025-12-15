Detenido Nick Reiner tras discusión con Rob Reiner y Michele Singer

Nick Reiner es arrestado tras la muerte de Rob Reiner y su esposa

El hijo de Rob Reiner enfrenta cargos y una fianza millonaria tras el homicidio del director y su esposa

Nick Reiner habría sido arrestado luego del asesinato de Rob Reiner y su esposa, Michele Singer, ocurrido el 14 de diciembre de 2025.

Nick Reiner, de 32 años de edad, fue llevado a custodia policial y se encuentra detenido en un centro de detención de Los Ángeles. Al hijo del director de cine se le fijó una fianza de 4 millones de dólares mientras continúa la investigación.

Detalles confirmados

Nick Reiner es arrestado tras la muerte de Rob Reiner y Michele Singer. El asesinato de Rob Reiner y Michele Singer ha causado conmoción en Hollywood, pues Nick Reiner se perfila como el principal sospechoso y fue arrestado por autoridades de Los Ángeles.

A las 3:30 pm del 14 de diciembre de 2025 hubo una llamada de emergencia pidiendo apoyo para la mansión del matrimonio, ubicada en Brentwood, California. Pese a que a las 9:00 pm se informó que la policía no tenía a ningún detenido por el asesinato con arma blanca de Rob Reiner y Michele Singer, quince minutos después Nick Reiner fue detenido. Según informes en California, Nick Reiner fue detenido a las 9:15 pm y llevado a un centro de detención en Los Ángeles, California.

Cronología del caso

El procesamiento se llevó a cabo alrededor de las 5:00 am del 15 de diciembre, donde se aseguró que Nick Reiner solo podrá salir con una fianza de 4 millones de dólares, es decir, 62 millones 40 mil pesos. Filtraciones aseguran que Nick Reiner habría sido detenido bajo sospecha de homicidio de sus padres Rob Reiner y Michele Singer.

Antecedentes familiares

Nick Reiner y sus padres discutieron un día antes del homicidio. Nick Reiner fue detenido bajo supuesta sospecha de homicidio de sus padres; un día antes discutieron en una fiesta. Según TMZ, Rob Reiner y Michele Singer acudieron el 13 de diciembre, con su hijo, a una fiesta en casa de Conan O´Brien. Sin embargo, Rob Reiner tuvo una discusión elevada de tono con Nick Reiner que acaparó la atención de varios en la celebración de Navidad. Minutos después, el matrimonio decidió retirarse de la fiesta. Pese a que en 2016 Nick Reiner compartía llevar tiempo en sobriedad, Michele Singer había platicado con cercanos su preocupación a las adicciones de su hijo y su salud mental.