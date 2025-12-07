Buscan a ganador de auto en Banquetazo

SABINAS, COAH.- Con gran entusiasmo se llevó a cabo el Gran Banquetazo Comercial 2025, evento organizado por la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Sabinas, que tuvo como atractivo principal la rifa de un automóvil último modelo AVEO 2025, además de 25 premios adicionales. El presidente de la CANACO, Guillermo Lazarín Soto, destacó que esta actividad busca incentivar el consumo local y fortalecer la economía de la región.

Detalles sobre el evento y el ganador del automóvil

El sorteo, realizado en presencia de autoridades municipales y representantes de comercios participantes, dio como resultado que el boleto número 50771 fuera el ganador del vehículo. Asimismo, se entregaron diversos premios a los asistentes, quienes celebraron con alegría la oportunidad de ser parte de esta tradición que año con año impulsa la unión comunitaria.

Guillermo Lazarín Soto subrayó que el Banquetazo Comercial es posible gracias al apoyo de los patrocinadores, y la confianza de los clientes que apuestan por adquirir productos en los negocios locales. "Este evento es un reconocimiento a quienes creen en Sabinas y mantienen viva la tradición de comprar en nuestra ciudad", expresó.

Impacto del Banquetazo en la economía local

El presidente de la CANACO también resaltó que la dinámica de rifas y premios es una manera de agradecer a los consumidores por su preferencia, al mismo tiempo que se promueve la competitividad de los comercios de la localidad. Con ello, se busca que cada edición del Banquetazo tenga un impacto positivo en la economía y en la convivencia social.

El Gran Banquetazo Comercial 2025 se consolidó como una fiesta de los comerciantes y clientes sabinenses, reafirmando su papel como un evento emblemático que une a la comunidad. Con la entrega de premios y el reconocimiento a los ganadores, la CANACO Sabinas reiteró su compromiso de seguir impulsando actividades que fortalezcan el comercio y la identidad local.