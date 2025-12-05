Posada escolar llena de magia reúne a cientos de niñas y niños en Nava

Nava, Coah.— Entre risas, juegos y el ambiente festivo propio de la temporada, niñas y niños de las escuelas Arnoldo Guardiola, Lázaro Cárdenas, Máximo Martínez, Jesús García y Fortunato Osuna vivieron una posada escolar que reunió a toda la comunidad en una mañana llena de magia y convivencia, en una actividad realizada por la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila.

Madres y padres de familia reconocieron el apoyo del Lic. Sergio Zerón Velázquez, quien se sumó con entusiasmo para que el evento se llevara a cabo, destacando la importancia de impulsar actividades que fortalezcan la unión entre ciudadanía y escuelas, especialmente en estas fechas.

Celebración comunitaria en Nava Coahuila

La celebración fue organizada por estudiantes de Mercadotecnia, Gestión de Capital Humano, Cadena de Suministro y Emprendimiento, bajo la coordinación de la Mtra. Alicia Villarreal Ruiz, quienes prepararon dinámicas, sorpresas y momentos que llenaron de alegría a los más pequeños y reforzaron el sentido comunitario.