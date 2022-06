Asegura AMLO que no mantiene nexos con crimen

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo ayer que pese a que se le acusa de tener vínculos con el crimen organizado, esto no puede probarse.

"El otro día estaba viendo un estudio, que ojalá y se los presente, sobre cómo empezaron a manejar de que el Gobierno, yo tenía vínculos con el crimen organizado. No pueden probar nada porque sencillamente nosotros tenemos principios, tenemos ideales y lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad. Pero no hay ninguna prueba", comentó López Obrador durante la conferencia matutina de ayer.

Señaló que lo importante es que no haya contubernio entre la autoridad y la delincuencia.7

"Cuando se da una relación estrecha por corrupción, si hay contubernio, pues ya no se avanza. Eso no existe en el Gobierno, tan no existe que, para atacarnos, inventan", añadió el mandatario federal.

Dijo que los gobiernos neoliberales implemetaron durante tres décadas gobiernos para facilitar el saqueo y saquear al país.

"Ese era el objetivo principal del gobierno, participar como un instrumento facilitador para el atraco, para el robo de bienes nacionales, de bienes de la nación, no les importaba nada más, todo era simulación.

"Hasta creaban instituciones autónomas para la transparencia, para la defensa de los derechos humanos, para que se defendiera a los ciudadanos, pero todo era formalidad y en el fondo el gobierno, repito, estaba dedicado a facilitar el saqueo de una minoría", indicó López Obrador.

Mayo, mes más violentoLa secretaria de Seguridad y Protección, Rosa Icela Rodríguez, informó que de abril a mayo los homicidios dolosos se incrementaron, donde casi el 50 por ciento de los casos se concentran en los estados de Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora.

Explicó que el feminicidio es un delito que bajó 31.2 por ciento respecto a su máximo histórico.

"Hay que recordar que este delito no se tipificaba, no se contabilizaba y fue hasta el 2019 que empezaron a contabilizarse, y en estos meses, en este año ha venido claramente a la baja", detalló la funcionaria.

Rodríguez explicó que en el caso de los 50 municipios prioritarios se ha tenido un descenso en 33 municipios que registraron una disminución de 28 por ciento en los homicidios dolosos.

"Sin embargo, en 16 hay un incremento del 20 por ciento, un municipio permaneció sin cambios y el promedio de la disminución de los 50 municipios es de 16 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior", detalló la funcionaria.