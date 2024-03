Tigres se pronuncia respecto a la visita de Messi a México

La visita de Lionel Messi y su Inter Miami a la Sultana del Norte para enfrentar a Rayados por Concachampions es más que una realidad confirmada, hecho que en Tigres también deja opiniones positivas.

Luis Quiñones aceptó lo importante que será tener a uno, sino es que al mejor jugador de la historia del futbol en la entidad, esperando pronto estar en esa posición pues los felinos pueden enfrentarse en Semifinales del certamen internacional o esperar a la fase de grupos de la Leagues Cup en agosto.

Yo creo que para la gente del futbol es importante para nosotros como jugadores, como para el aficionado, de tener no sé si al mejor jugador de la historia en nuestra ciudad, es algo lindo y algo que todos debemos disfrutar y nosotros trabajar pensando en nosotros. Sabemos que lo vamos a enfrentar", mencionó en conferencia de prensa.

En cuanto a la Liga MX, el cafetalero dejó en claro lo vital que será el cotejo frente al Mazatlán del día sábado, esto en busca de no solo sumar tres puntos sino regresar ese futbol que tantas veces hizo brillar a la escuadra regia.

Estamos pensando en Mazatlán que es nuestro rival próximo, sumar de a tres y volver a plagar ese futbol que hemos demostrado por muchos años y sigamos por ese mismo camino. Creo que mañana será un lindo partido para volver a sumar de a tres y acercarnos a los primeros tres lugares de la tabla general y el equipo ha demostrado mejoría", agregó.

Quiñones concluyó reconociendo las críticas, mismas que lo hacen mejorar de cara a la recta final del certamen doméstico, donde es para ser de importancia para su equipo.

Creo que en lo personal aceptarlas (críticas). Trabajo siempre por lo mejor del equipo, cuándo sea requerido y se van acercando los partidos importantes donde creo voy a ser importante. Cada vez me preparo mejor y siempre lo he hecho para estas instancias aportarle al equipo, por medio de tantos años sé lo que significa estar en Tigres y el futuro no lo sabemos, mi cabeza está aquí y tengo un contrato", finalizó.