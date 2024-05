Así reaccionó Paul Stanley al enterarse del fallecimiento de su padre

El asesinato de Paco Stanley sigue dando de que hablar a 25 años del crimen, tras el estreno de la serie "¿Quién lo mató?".

Conforme van pasando los capítulos, los cuales "están basados en hechos reales", se han revivido diversas declaraciones y fuertes momentos del día que mataron al reconocido conductor de televisión.

También se han viralizado en redes algunos fragmentos de entrevistas que dieron en su momento los involucrados, familia y e hijos de Paco, entre ellos el presentador del programa de 'Hoy', Paul Stanley.

El exparticipante del reality de 'La Casa de los Famosos México' relató cómo fue que reaccionó al enterarse de que su padre fue asesinado cuando desayunaba en un restaurante de la Ciudad de México.

El fragmento de la entrevista que circula en redes es de enero de 2019, en la que Paul mencionó que ese día él se encontraba en la escuela y le comentaron que: "Quisieron secuestrar a alguien de tu familia, no sabemos si esté herido".

Lo primero que preguntó fue por el paradero e integridad de su madre, su hermano y su padrastro, debido a que "nunca me pasó por la cabeza" que fuera su papá.

"Me acuerdo que en el trayecto me dicen 'Estaba tu papá con Jorge Gil y el chofer, y alguien está herido, no sabemos qué pasó. Perdón Jorge, pero decía 'Que no sea mi papá, que sea Jorge'. Corro a la dirección y pido el teléfono, y marco a la oficina de mi papá, y era un caos y estaba estresado porque también estaba en la televisión".

Posterior, mencionó que Norma, la secretaria de su fallecido padre, le respondió la llamada y fue ella quien le dijo que su progenitor había muerto.

"Paul, te quiero mucho, solo dime que vas a ser fuerte, prométemelo: tu papá está muerto, mataron a tu papá".

¿Cómo fue su reacción?

Luego de enterarse de la trágica noticia, su madre Mónica Durriti, fue de inmediato por él a la escuela: "Se quiebra y me abraza... No había nada que hacer".

"Yo no entendía nada y todos mis primos viendo la televisión. Me metí a mi cuarto, me acosté, puse música, pero no entendía nada", recordó.

Sobre el día del velorio, Paul relató: "Estaba el cuarto con mis hermanos, la familia de mi papá, pero no me quería acercar porque según no me conocían. Me acuerdo que mi mamá no quiso entrar a la cripta, que curiosamente ella se la había conseguido a mi papá un mes antes. Yo me acercaba y no me dejaban pasar, decía 'Yo soy hijo de Paco'. Ya después pude entrar a la cripta y ahí conocí a mis hermanos".

"No me dijeron nada, yo estaba en una orilla y ellos estaban abajo enterrando a mi papá", explicó.