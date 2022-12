Aumentarán las tarifas hoteles y restaurantes

El sector hotelero y restaurantero aumentarán tarifas entre un 8 y 10 por ciento para poder compensar los gastos de operación, suministros y servicios, debido al alza de productos y servicios este enero así como del aumento a los salarios establecidos por el gobierno federal.

El secretario estatal de la Asociación de Hoteles y Hospedaje en Coahuila, Armando de la Garza, indicó que desde el 2019 se ha castigado mucho la economía empresarial.

Explicó que el alza en todos los productos y servicios entrando enero es inminente, los gastos de operación pegaran fuertemente derivado de los aumentos a salarios establecido por el gobierno federal.

"Si bien es cierto y aparentemente sólo le pega a salarios mínimos y la mayor parte de las empresas están por encima de esas cifras, también le pegara a los salarios profesionales así como los impuestos y derechos trazados en salarios mínimos".

Así mismo, el SAR, INFONAVIT y Seguro Social, sufrirán un fuerte aumento en automático, señaló que el gobierno no entiende la mecánica porque no son empresarios, no tienen noción del impacto que generan sus acciones.

"Las personas asalariadas creen y piensan que gracias al gobierno van a tener un mejor salario, pero este se diluye en automático con la escalada de precios, en Canasta básica, alimentos en general y servicios."

Añadió que la única forma de controlar la inflación y aumentar el poder adquisitivo es generando economía, es decir, aumento de empleos, crecimiento empresarial y comercial, no quebrando y apretando al sector económico.