Crecimiento de basura en México según Semarnat

La generación de basura en México aumentó 16 por ciento en solo cinco años, al pasar de 120 mil 128 toneladas diarias en 2020 a 139 mil 192 en 2025, mientras que la capacidad para su recolección, disposición final y eventual reciclaje permanece rezagada, de acuerdo con el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos, presentado por la Semarnat.

Aumento en la generación de residuos

En el mismo periodo, el volumen de basura generado por persona aumentó de 0.944 a 1.076 kilos al día.

Por entidades, los mayores volúmenes diarios de residuos generados el año pasado correspondieron al Estado de México, con 19 mil 593 toneladas; Ciudad de México, con 10 mil 669, y Jalisco, con 9 mil 335.

"La composición de los residuos sólidos urbanos a nivel nacional muestra un claro predominio de la fracción orgánica, impulsada principalmente por los residuos alimenticios (29.2 por ciento) y los residuos de jardinería (8.3 por ciento), lo que confirma que más de un tercio de los residuos sólidos urbanos corresponde a materiales biodegradables con potencial de aprovechamiento biológico", detalla el Diagnóstico.

Desafíos en la recolección y reciclaje

Del total generado, solo fue recolectado el 78%, equivalente a 108 mil 146 toneladas de residuos al día a nivel nacional.

El parque vehicular de recolección a nivel nacional está conformado por 17 mil 593 vehículos, de los cuales el 61.7% cuenta con sistemas de compactación. Una cuarta parte de las unidades, 25.1%, corresponde a modelos anteriores a 2002.