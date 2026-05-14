Protección Civil emite alerta por tolvaneras en Coahuila

Las autoridades de Coahuila alertaron a los ciudadanos de la presencia de intensas tolvaneras este jueves 14 de mayo. Coahuila.- La presencia de una línea seca en interacción con sistemas de alta presión ha activado las alertas en Coahuila debido al pronóstico de intensas tolvaneras este jueves 14 de mayo. Con rachas de viento que podrían superar los 70 km/h, las condiciones de visibilidad y salud podrían verse comprometidas en diversas zonas del estado. Por lo que, antes de que salgas de casa, te detallamos las horas críticas de estos eventos meteorológicos, las zonas más afectadas y las recomendaciones esenciales de Protección Civil para protegerte hoy.

Alerta por fuertes vientos y tolvaneras en Coahuila

De acuerdo con la información de Protección Civil de Coahuila y el Servicio Meteorológico Nacional, en el transcurso del día, una línea seca posicionada sobre el norte de México ocasionará rachas de viento de 50 a 70 km/h acompañadas de tolvaneras. En cuanto a las temperaturas, se espera un ambiente caluroso con cielo que irá de parcialmente nublado a mayormente despejado con temperaturas máximas de 35 a 40 °C, especialmente en la zona oeste de Coahuila.