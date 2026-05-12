Esposa de Édgar Chumacero acusa a Natalia Suárez de relación en Puebla

La esposa del funcionario Édgar Chumacero acusa a la delegada del Bienestar, Natalia Suárez del Real, de "meterse con su marido" durante un concierto de Carín León.

Una nueva controversia política y personal sacudió al gobierno de Puebla luego de que la esposa de Édgar Chumacero Hernández acusara públicamente a la delegada del Bienestar, Natalia Suárez del Real Gómez, de mantener una presunta relación sentimental con su esposo. El caso se volvió viral en redes sociales tras la difusión de videos y mensajes publicados en la plataforma X.

¿Cómo ocurrió la controversia?

La polémica comenzó después de que circularan imágenes donde presuntamente aparecen Natalia Suárez del Real y Édgar Chumacero durante un concierto de Carín León en la Feria de Puebla 2026. Ambos funcionarios forman parte de la estructura de la Secretaría de Bienestar estatal y mantienen cercanía política con Morena.

Detalles confirmados sobre los protagonistas

De acuerdo con medios locales, Natalia Suárez del Real se desempeña como delegada de la microrregión 14 de Bienestar, mientras que Édgar Chumacero ocupa la Coordinación General de Delegaciones en Puebla.

Édgar Chumacero acusa a la delegada del Bienestar, Natalia Suárez del Real, de "meterse con su marido" durante un concierto de Carín León.