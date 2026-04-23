Javier Díaz presenta propuestas del Cabildo Infantil 2026 en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González; la presidenta honoraria del DIF municipal, Luly López Naranjo; y la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, atestiguaron el desarrollo de la Sesión del Cabildo Infantil 2026, en la que la niñez saltillense presentó sus propuestas encaminadas a un mejor entorno y calidad de vida de la población.

Díaz González destacó la importancia del Cabildo Infantil porque se fortalece la democracia desde temprana edad con participación, así como la formación de ciudadanos responsables y comprometidos.

"La participación de ustedes no termina hoy, este día es apenas el comienzo. Las ideas que hoy comparten tienen valor y nos corresponde a nosotros, como autoridades, escucharlas y tomarlas en cuenta. Porque muchas de las grandes transformaciones comienzan con una idea sencilla, pero valiente", apuntó el Alcalde.

Comentó que su gobierno trabaja de manera coordinada con el gobernador Manolo Jiménez Salinas; con Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Estatal; y con Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, para asegurar que la niñez de Saltillo tenga mejores oportunidades.

Javier Díaz reconoció el trabajo del DIF Saltillo que preside Luly López Naranjo y de la Dirección de Desarrollo Social para la realización de este Cabildo Infantil, que en esta edición, con 8 mil 166 propuestas, duplicó las recibidas el año anterior.

El Cabildo Infantil 2026 en Saltillo reunió más de 8 mil propuestas de niños.

En el evento se dio a conocer que las propuestas giraron en torno a temas como: manejo de emociones, inclusión, fomento de actividades recreativas y deportivas, medio ambiente, cuidado animal y espacios urbanos, creación de fuentes de empleo para la sociedad saltillense, seguridad en tu comunidad, acciones municipales enfocadas a la protección y cuidado de la niñez, así como educación y tecnología.

Cada una de las más de 8 mil propuestas recibidas fue analizada por un jurado conformado por especialistas en educación, quienes eligieron a 192 semifinalistas y, posteriormente, a las 21 finalistas para conformar el Cabildo Infantil.

Gael Emiliano Agundis Rodríguez fue electo alcalde infantil en la sesión del Cabildo.

Previo a la sesión del Cabildo Infantil 2026, las propuestas fueron presentadas y, a través de un proceso democrático con el apoyo del Instituto Electoral de Coahuila, se eligió a quienes ocupan los cargos de Alcaldía, Secretaría del Ayuntamiento, Sindicaturas y Regidurías.

De este proceso resultó electo como alcalde infantil Gael Emiliano Agundis Rodríguez, quien rindió protesta para el cargo y posteriormente hizo lo propio con el resto de los integrantes del Cabildo Infantil.

Durante la sesión fueron presentadas las propuestas de quienes integran el Cabildo Infantil y finalmente se entregaron al alcalde Javier Díaz González, quien las hará llegar a las diferentes comisiones edilicias para su estudio.

Las propuestas del Cabildo Infantil abarcan temas de educación, medio ambiente y seguridad.

A la sesión también asistió el director de Desarrollo Social, Ernesto Siller Torres; el director general del DIF Saltillo, Alfonso Figueroa Vicuña; la diputada local, María del Mar Treviño Garza; el consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes; titulares de dependencias municipales; integrantes del jurado, así como docentes, padres y madres de familia.