Cambio en la portería del América; ´billetazos quedan de lado´, recado a Tigres

Fernando Ortiz, técnico del América, apostará ahora por la titularidad de Luis Ángel Malagón en la portería, luego de la amarga noche que sufrió Óscar Jiménez en la derrota ante el Pachuca (0-3) en el Estadio Azteca, donde fue castigado por su propia afición con abucheos.

"Mañana va a iniciar Ángel, el ambiente está bien, cuando vienes de una derrota siempre estará la incertidumbre. Fue una derrota que no esperaba, fue un golpe duro", expresó el estratega tras la práctica en Coapa.

Sobre relegar a Jiménez y darle la responsabilidad de la cabaña azulcrema a Malagón, refuerzo de las Águilas esta campaña, el Tano justificó su modificación.

"Ellos saben que me deben de demostrar que quieren estar, el que demuestre va a estar, no soy mucho de decir por qué no van a iniciar. Malagón con los demás pueden ser titulares. Y Óscar, a mi consideración, no lo ha hecho mal", señaló, al tiempo que advirtió de otros movimientos que presentará en el once inicial en El Volcán.

Para el compromiso ante los Tigres, correspondiente a la J-11 del Clausura 2023, América ya contará con los volantes Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez, situación que refuerza el ánimo de las Águilas tras perder el invicto del torneo.

"Ale va a viajar, Brian también, los minutos que considere que pueden entrar, lo harán. No soy mucho de estadística, cada partido es diferente, como equipo e institución vamos a ir a proponer".

Si hay algo que envidiarle a la ostentosa nómina de los Tigres, con ofensiva de lujo encabezada por André-pierre Gignac y las incorporaciones de Nico Ibáñez y Diego Lainez, el técnico del América respondió que "todo mexicano quiere jugar en el América, los billetazos quedan de lado en el inicio del partido, yo me siento orgulloso de los jugadores con los que cuento", remató antes del viaje del América a Nuevo León.