Venta de Tarjeta de Movilidad del Mundial 2026 en CDMX: detalles

La Tarjeta de Movilidad del Mundial 2026 del gobierno de la CDMX fue todo un éxito, por lo cual se anunció una venta especial para quienes no lograron hacerse de una.

De acuerdo con lo informado por el gobierno de la Ciudad de México (CDMX), será durante un evento que va a encabezar Clara Brugada, cuando se lleve a cabo la venta especial.

Fecha y lugar de la venta especial

Con motivo de la celebración del Mundial 2026, el gobierno de la CDMX lanzó una Tarjeta de Movilidad conmemorativa que tuvo un tiraje limitado que se acabó en muy poco tiempo. Al respecto, las autoridades indicaron que se producirían un total de 1.5 millones de unidades que se distribuyeron de forma progresiva en las taquillas del Metro, Metrobús, Cablebús, Tren Ligero.

Ante el rotundo éxito que tuvo la Tarjeta de Movilidad del Mundial 2026, el gobierno de la CDMX anunció que habrá una venta especial cuyos detalles como fecha y lugar se tratan de los siguientes: