Condenan a 33 años a pareja de adultos mayores por homicidio en Naucalpan

Condenan a 33 años a pareja de adultos mayores por ordenar ataque armado que dejó un muerto en Naucalpan.

Teodoro Raúl Ortiz Sánchez y María Aurelia García Muñoz, de 78 y 79 años, respectivamente, fueron condenados a 33 años y 4 meses de prisión por un juez del Estado de México, tras ser hallados responsables de los delitos de homicidio y tentativa de homicidio en hechos ocurridos en 2020 en el municipio de Naucalpan.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó la responsabilidad de ambos en los hechos registrados en la colonia 10 de abril, donde una pareja fue atacada mientras se encontraba dentro de un vehículo estacionado.

¿Cómo ocurrió el ataque armado?

De acuerdo con la investigación ministerial, Ortiz Sánchez y García Muñoz llegaron al sitio acompañados de tres personas más: dos mujeres y un hombre, quienes participaron en la agresión contra las víctimas. En el desarrollo del ataque, la pareja de adultos mayores habría instruido a uno de los acompañantes para accionar un arma de fuego contra una de las personas. La agresión dejó a una de las víctimas con una herida en el brazo derecho, mientras que su acompañante fue alcanzado por un disparo al intervenir para protegerla, lo que le provocó la muerte. Las indagatorias de la FGJEM establecieron que las víctimas y los ahora sentenciados no mantenían relación familiar ni de amistad.

Investigación y proceso judicial

A partir de las investigaciones, la fiscalía identificó a Ortiz Sánchez y García Muñoz como probables responsables y solicitó una orden de aprehensión, la cual fue concedida por un juez. Tras su detención, ambos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Barrientos, en el municipio de Tlalnepantla. Durante el proceso, la representación social presentó los elementos de prueba que permitieron al juez dictar la sentencia condenatoria de 33 años y 4 meses de prisión.