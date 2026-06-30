VIDEO: La INESPERADA colaboración de Messi y Tom Holland en adelanto de Spider-Man

Lionel Messi sorprendió a los seguidores de Marvel al participar en un teaser promocional de Spider-Man: Brand New Day, donde comparte una breve escena con Tom Holland, protagonista de la nueva entrega del Hombre Araña.

El video forma parte de la campaña de promoción organizada por Sony Pictures y Marvel con motivo del próximo estreno de la película. Como parte de esta iniciativa, también se realizará una gira mundial en la que los fanáticos tendrán la oportunidad de encontrarse con Tom Holland y Zendaya.

¿Cómo ocurrió la participación de Messi?

En el adelanto, Peter Parker aparece dentro de una tienda de conveniencia en Nueva York cuando Messi entra al establecimiento y pregunta por Spider-Man utilizando el Spider-Tracker, una herramienta creada para mostrar en qué punto de la ciudad se encuentra el superhéroe y sus versiones vecinas.

Al escuchar la pregunta, Peter Parker se acerca emocionado para saludar al futbolista argentino. Sin embargo, Messi continúa buscando al verdadero Spider-Man. Instantes después, Peter se cambia de traje, reaparece como el superhéroe y finalmente invita al campeón del mundo a recorrer la ciudad columpiándose entre los edificios.

Detalles de la gira promocional

Como parte de la promoción de Spider-Man: Brand New Day, Marvel y Sony también habilitaron el Spider-Tracker, una plataforma que permitirá al público seguir las próximas apariciones del personaje durante su gira promocional.

Hasta ahora no se ha confirmado la fecha ni el lugar de la visita del elenco a la Ciudad de México. No obstante, se espera que Tom Holland y el resto de los actores lleguen entre junio y julio para promocionar la película. Además, existen rumores de que podrían presentarse en Parque Toreo o el Auditorio Nacional, aunque esta información aún no ha sido confirmada.

Spider-Man: Brand New Day tiene programado su estreno en cines para el próximo 31 de julio.