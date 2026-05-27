BTS y Claudia Sheinbaum: Anuncian video detrás de cámaras en México

¿Lo vas a ver? Anuncia BTS detrás de cámaras de su reunión con Claudia Sheinbaum

A las ARMY no se les ha olvidado el momento en que fueron "saludadas" desde Palacio Nacional junto a la presidenta Claudia Sheinbaum por BTS; sin embargo, el grupo encontró la manera de conectar nuevamente con sus fans mexicanas.

La popular agrupación surcoreana BTS sorprendió este martes a sus seguidores mexicanos al anunciar que publicará en sus cuentas oficiales un video con el detrás de cámaras de su visita a Palacio Nacional. La reunión ocurrió el pasado 6 de mayo, previo a los tres conciertos que ofrecieron en el Estadio GNP Seguros, en la Ciudad de México.

¿Qué hizo BTS en México?

El estreno ocurrirá el 27 de mayo a las 5:00 horas, tiempo local, por lo que quienes deseen madrugar en el horario de la Ciudad de México podrán disfrutar de momentos entre risas y protocolos presidenciales. La agrupación no detalló la duración del video ni si incluirá otros momentos destacados de su paso por el país, como cuando visitaron el Museo Frida Kahlo, el Museo Anahuacalli —conocido por haber sido el estudio de Diego Rivera— o la Arena México, donde algunos de sus integrantes presenciaron funciones de lucha libre.

La visita de BTS a México fue un evento viral que conmocionó a sus seguidores y que además mostró cercanía con Sheinbaum, quien prometió el regreso del grupo al país.