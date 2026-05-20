Lluvias provocan inundación y caos

Las intensas lluvias registradas la noche de este miércoles en Monclova provocaron acumulamiento de agua en distintos sectores de la ciudad, por lo que autoridades emitieron un aviso preventivo a la población sobre vialidades cerradas y zonas de riesgo para la circulación vehicular.

Entre las vialidades cerradas de manera preventiva fueron la avenida Huemac, a la altura de City Club y Soriana, así como la avenida 5, en la colonia Mezquitales del Valle, debido al alto nivel del agua. Asimismo, se reportó acumulamiento considerable en el bulevar Harold R. Pape, en el sentido de sur a norte, además de la avenida Leandro Valle y el bulevar San José, donde se exhortó a los automovilistas a extremar precauciones.

Las autoridades advirtieron que circular por calles inundadas puede ocasionar pérdida de control vehicular, daños mecánicos e incluso poner en riesgo la integridad de los conductores y pasajeros. Como parte de las recomendaciones preventivas, se pidió a la ciudadanía no intentar cruzar zonas inundadas, reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y encender luces preventivas durante la lluvia. También se recomendó evitar resguardarse bajo árboles o estructuras inestables y mantenerse atentos a los reportes oficiales y actualizaciones meteorológicas.

En caso de emergencia, la población puede comunicarse al número 911 o a las líneas locales de auxilio.