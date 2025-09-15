Detenidos dos menores por quitarle la vida a un hombre en Melchor Muzquis

SABINAS, COAH.- El delegado de la Fiscalía General del Estado en la región carbonífera, Diego Garduño Guzmán, confirmó que existen dos menores de edad detenidos, que podrían estar implicados en el homicidio de Manuel Ulises Calamaco Calderón, ocurrido en Melchor Múzquiz. Los menores fueron identificados como Daniel N y Ángel N.

La investigación preliminar sugiere que la víctima y los detenidos no eran familiares, sino personas ajenas que se vieron involucradas en una riña. El incidente ocurrió cuando la víctima fue atacada con un arma punzocortante por la espalda, lo que le causó lesiones en el tórax y la región lumbar. Garduño Guzmán destacó que se están llevando a cabo las indagatorias correspondientes para determinar las circunstancias exactas del homicidio.

Aunque se cree que hay otras personas involucradas en el incidente, la Fiscalía no proporcionó más detalles para no entorpecer la investigación. Los detenidos, debido a su minoría de edad, gozan de la presunción de inocencia y están siendo atendidos de acuerdo con la ley.

La Fiscalía General del Estado reiteró su compromiso de esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia. La investigación continúa en curso para determinar el papel de cada persona involucrada en el homicidio.

El homicidio de Manuel Ulises Calamaco Calderón continuará en su desarrollo legal, por lo cual la FGE trabaja en los detalles de investigación para integrar la carpeta correspondiente.