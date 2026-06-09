Programas sociales se reanudanEn la RC tras jornada electoral

SABINAS, COAH.- Tras la conclusión de la jornada electoral ordinaria 2025-2026 para la renovación de diputaciones locales en el Congreso del Estado de Coahuila, se reactivan los programas sociales y de difusión institucional.

Con ello, se retoman las actividades que habían sido pausadas durante el proceso electoral, en cumplimiento de la normativa que establece la suspensión de propaganda gubernamental en tiempos de campaña.

La reactivación de programas sociales

El subsecretario de Gobierno, Francisco Tobías Hernández, informó que la administración estatal retomará de inmediato las acciones de apoyo a la ciudadanía, así como la comunicación de proyectos y servicios que benefician a los habitantes de la entidad.

Señaló que esta medida busca garantizar que los programas lleguen a quienes más lo necesitan, fortaleciendo la cercanía entre gobierno y sociedad.

Dentro de los programas que se reactivan destaca MEJORA Coahuila, iniciativa que tiene como objetivo impulsar el desarrollo social y económico de las familias coahuilenses.

Tobías Hernández subrayó que este esquema continuará ofreciendo oportunidades de crecimiento y bienestar, con proyectos diseñados "para los coahuilenses y de los coahuilenses", reafirmando su carácter incluyente y comunitario.

Importancia de los programas MEJORA Coahuila

El funcionario enfatizó que la reanudación de estas acciones permitirá dar continuidad a proyectos comunitarios, apoyos directos y servicios que fortalecen la calidad de vida en las distintas regiones del estado.

Asimismo, reiteró el compromiso del Gobierno de Coahuila de mantener cercanía con la población y atender sus principales necesidades, especialmente en materia de desarrollo social.

Finalmente, destacó que la conclusión de la jornada electoral abre paso a una nueva etapa de trabajo institucional, en la que los programas sociales y de desarrollo volverán a ser protagonistas en la agenda pública.

Con ello, se busca reafirmar la confianza ciudadana en las políticas del estado y garantizar que los beneficios lleguen de manera efectiva a quienes más lo requieren.